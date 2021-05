Financial Times: Slovenski premier Janša sledi Madžarski na poti avtoritarnosti

London, 23. maja - Premier Janez Janša sledi Madžarski na poti avtoritarnosti, v današnjem prispevku na spletu ocenjuje časnik Financial Times. Sklicuje se na izjave predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, ustavnega sodnika Roka Čeferina in Marka Milosavljevića s FDV o vprašljivih metodah ravnanja vlade v odnosu do nadzornih institucij, sodstva in medijev.