V zvezi s petkovimi ropi v središču Ljubljane prijeli 27-letnika

Ljubljana, 23. maja - V zvezi s tremi ropi trgovin, do katerih je v petek popoldne prišlo v središču Ljubljane, so policisti na podlagi opisa storilca prav tako v centru mesta prijeli 27-letnega osumljenca. Pri njem so policisti našli tudi predmete, ki so izvirali iz kaznivih dejanj, ter mu odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.