V Indiji našteli že več kot 8800 primerov smrtonosne glivične okužbe

New Delhi, 23. maja - Iz Indije poročajo o že več kot 8800 primerih smrtonosne mukormikoze. V zadnjih mesecih so našteli na tisoče primerov okužbe pri tistih, ki so okrevali po covidu-19. Umrljivost ob sicer redki glivični okužbi, ki jo povzroča črna plesen, je kar 50-odstotna, nekatere med bolniki pa pred smrtjo rešijo z odstranitvijo očesa, poroča britanski BBC.