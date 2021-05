V iranskem parlamentu zahteve za omejitev sodelovanje z IAEA

Teheran, 23. maja - Tik pred morebitnim prebojem glede mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu v pogovorih z ZDA so skrajneži v iranskem parlamentu zahtevali omejitev sodelovanje Irana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Ena od zahtev je tudi, da IAEA ne bi imel več dostopa do fotografij in podatkov o iranskih jedrskih objektih.