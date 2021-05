Uspešno obrambo v osamosvojitveni vojni pripisujejo tudi podpori prebivalstva in visoki bojni morali

piše Bojan Šuštar

Ljubljana, 24. maja - Po razglasitvi samostojnosti Slovenije 26. junija 1991 se je začela desetdnevna osamosvojitvena vojna. K uspešni obrambi pred JLA so prispevali dobra priprava na oborožen spopad, visoka bojna morala, ustrezna taktika glede na zmožnosti TO, domač teren, podpora prebivalstva in tudi ocena JLA, da se Slovenija ne bo uprla, navajajo poznavalci.