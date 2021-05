Tampa Bay in Vegas korak pred drugim krogom končnice NHL

Tampa, 23. maja - Branilci naslova prvaka v severnoameriški hokejski ligi NHL Tampa Bay Lightning so na četrti tekmi prvega kroga končnice doma premagali Florido Panthers s 6:2 in v centralni skupini povedli s 3:1 v zmagah. Tudi Vegas Golden Knights vodijo s 3:1 v zahodni skupini, ker so v gosteh s 4:0 premagali Minnesoto Wild. Ekipe igrajo na štiri zmage.