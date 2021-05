Umrl ameriški avtor otroške literature Eric Carle

Washington, 27. maja - V 92. letu starosti je umrl priljubljeni ameriški pisatelj Eric Carle, ki je napisal in ilustriral več kot 70 knjig za otroke. Med najbolj znanimi deli je slikanica Zelo lačna gosenica, ki je v izvirniku izšla leta 1969, pozneje pa so jo prevedli v več kot 60 jezikov in prodali v več kot 50 milijonih izvodov, piše francoska tiskovna agencija AFP.