Vaterpolisti Calcit Kamnika dobili prvo tekmo finala DP

Kranj, 22. maja - Vaterpolisti Calcita Kamnika so dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V gosteh so premagali kranjski Triglav z 9:7. V boju za tretje mesto je v zmagah povedla Ljubljana Slovan, ki je Koper 1958 ugnala s 14:6. Drugi tekmi bosta v sredo v Kamniku (18.30) in Kopru (20.00). V finalu igrajo na tri zmage, za bron pa sta potrebni dve.