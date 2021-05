Slovita rožnata pentlja tudi 40 km po slovenskih cestah

Nova Gorica, 23. maja - Današnja 15. etapa med Gradežem in Gorico (147 km) na 104. kolesarski dirki po Italiji se bo deloma odvila tudi v Sloveniji. Karavana bo po slovenskih cestah opravila okoli 40 km po Goriških Brdih in v okolici Nove Gorice. Dogajanje na cesti bodo popestrili tudi spremljevalni dogodki v občinah Nova Gorica in Brda.