Paula Badosa Gibert zmagovalka WTA turnirja v Beogradu

Beograd, 22. maja - Španka Paula Badosa Gibert je zmagovalka turnirja serije WTA v Beogradu. Finale je dobila, potem ko je njena tekmica, Hrvatica Ana Konjuh, ki se je do finala prebila skozi kvalifikacije, pri zaostanku 2:6 in 0:2 predala dvoboj. Za 23-letno Španko, 44. igralko na svetu, je to prvi naslov WTA.