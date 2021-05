Parma, 22. maja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je desetič v karieri zapustila finale turnirja WTA sklonjene glave. V Parmi je morala v navezi s Hrvatico Darijo Jurak priznati premoč Američankama Coco Gauff in Caty McNally, ki sta po uri in sedmih minutah zmagali s 6:3 in 6:2.