Cicipas in Norrie v finalu Lyona

Lyon, 22. maja - V finalu teniškega turnirja v Lyonu z nagradnim skladom 420.000 evrov bosta igrala Britanec Cameron Norrie in Grk Stefanos Cicipas. Norrie je v polfinalu s 6:1 in 6:1 odpravil Rusa Karena Hačanova, Cicipas pa je 19-letnega Italijana Lorenza Musettija, krvnika Aljaža Bedeneta v četrtfinalu, premagal s 4:6, 6:3 in 6:0.