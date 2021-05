Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Češke izrazili podporo Severni Makedoniji na poti v EU

Skopje, 22. maja - Zunanji ministri Slovenije Anže Logar, Češke Jakub Kulhanek in Avstrije Alexander Schallenberg so danes v Skopju izrazili podporo Severni Makedoniji na njeni poti v Evropsko unijo. Njihov makedonski kolega Bujar Osmani se jim je zahvalil za podporo in se zavzel za čim prejšnji začetek pristopnih pogajanj z EU.