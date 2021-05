Vreme: V nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo deževalo

Ljubljana, 22. maja - Ponoči bo oblačno, do jutra bodo padavine zajele večji del Slovenije. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Popoldne in zvečer bo predvsem na vzhodu povečini suho vreme, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.