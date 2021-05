Na zdravstvenem vrhu v Rimu napovedali več milijard odmerkov cepiva za revnejše države

Rim, 22. maja - Farmacevtska podjetja, več držav in Evropska unija so na petkovem svetovnem zdravstvenem vrhu v Rimu napovedale več milijard odmerkov cepiva proti covidu-19 za revnejše države. V sklepni izjavi so se zavzeli za pravičen dostop do sredstev za spopad z novim koronavirusom.