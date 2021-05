Janša: Pekrski dogodki uvertura vojne za Slovenijo

Maribor, 22. maja - Pekrski dogodki so bili po besedah predsednika vlade Janeza Janše uvertura vojne za Slovenijo. "Šlo je za prvo merjenje realne moči med Slovenijo in Beogradom, med slovensko teritorialno obrambo in slovensko policijo na eni ter jugoslovansko armado na drugi strani," je dejal v govoru na nocojšnji slovesnosti ob obletnici pred mariborsko Kadetnico.