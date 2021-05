Triglavski narodni park začenja z dogodki ob praznovanju 40-letnice.

Trenta, 22. maja - Triglavski narodni park (TNP) prihodnji teden začenja z dogodki, s katerimi bodo obeležili 40-letnico zakonske ustanovitve parka in 60-letnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer. Dogodki se bodo zvrstili vse do konca leta, z njimi pa želijo poudariti predvsem pomen zagotavljanja ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka.