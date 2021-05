Konec julija bo prestolnico zavzel 62. Jazz festival Ljubljana

Ljubljana, 22. maja - Po lanski spletni izvedbi Jazz festivala Ljubljana organizatorji za letos napovedujejo dogajanje v živo, ki bo med 28. in 31. julijem potekalo v Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom (CD) ter v Klubu in dvoranah CD. V načrtu je 25 koncertov, vključno z zvezdnikom Avishaijem Cohenom ter številnimi domačimi in tujimi glasbeniki.