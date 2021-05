Konec 2. SNL, izpadlo še Šmartno 1928

Ljubljana, 22. maja - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnji, 22. krog sezone 2020/21. Prvak in novi prvoligaš je bil odločen že prej, to je Kalcer Radomlje, prav tako je bilo jasno, da bo v kvalifikacijah za prvo ligo igrala Krka ter da so v 3. ligo izpadla Brda. Danes se jim je v nižjem rangu tekmovanja pridružilo še Šmartno 1928.