Po vsej Sloveniji bo že deveto leto odmevala pesem Dan ljubezni

Ljubljana, 23. maja - Zvečer bo že deveto leto zapored po vsej Sloveniji zazvenela pesem Dan ljubezni. Kot je za STA povedala pobudnica projekta Mateja Lavrič, se letos skupnemu petju ne bodo pridružile šole, saj je nedelja, je pa organizatorje presenetil odziv posameznikov in manjših skupin, ki so se k projektu prijavljali še preden so ga sploh zagnali.