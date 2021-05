Ob odsotnosti Garnbretove trije slovenski polfinali v Utahu

Salt Lake City, 22. maja - Katja Debevec, Gregor Vezonik in Anže Peharc so slovenski športni plezalci, ki so si zagotovili nastop v drevišnjem polfinalu na drugi tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju. Prva zvezdnica Janja Garnbret bo nastopila na drugi preizkušnji svetovnega pokala v ameriški zvezni državi Utah konec prihodnjega tedna.