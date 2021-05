Boston in Colorado korak do napredovanja

New York, 22. maja - Hokejisti Bostona in Colorada so le še zmago oddaljeni od napredovanja v drugi krog končnice severnoameriške hokejske lige NHL, za uvrstitev v finale svojih skupin proti Washingtonu oziroma St. Louisu potrebujejo še eno zmago. Boston je na četrti tekmi prvega kroga tekmece premagal s 4:1, Colorado pa je na tretji vknjižil zmago s 5:1.