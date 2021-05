Na območje Gaze po prekinitvi ognja prihaja humanitarna pomoč

Gaza, 22. maja - Po uveljavitvi prekinitve ognja med Izraelom in palestinskimi gibanji se mednarodna pozornost sedaj usmerja na obnovo v spopadih zadnjih 11 dni močno poškodovane Gaze. Na območje so že prispeli prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo. Tisoči Palestincev so se vrnili na svoje domove, v normalno življenje se vračajo tudi Izraelci.