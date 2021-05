Memphis po zmagi nad Golden Statom do dvoboja z Utahom

San Francisco, 22. maja - Košarkarji Memphis Grizzlies so v severnoameriški ligi NBA zadnja ekipa, ki se je na zahodu prebila v končnico. V gosteh pri Golden State Warriors so grizliji na krilih Jaja Moranta po podaljšku zmagali s 117:112 in si z osmim mestom priigrali tudi dvoboj nadaljevanja sezone NBA z vodilno ekipo Utah Jazz. Prva tekma bo v nedeljo v Salt Lake Cityju.