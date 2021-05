Newyorške borze končale mešano

New York, 21. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Teden so zaznamovali trije zaporedni padci indeksov v prvih dneh, v četrtek pa so indeksi močno pridobili. Vlagatelji sicer pričakujejo svetovno rast, a hkrati ugibajo, kako dolgo bo ta trajala, skrbi jih inflacija, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.