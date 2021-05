Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB na TVS ponovno pozvale k predčasnim volitvam

Ljubljana, 21. maja - Vodje opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek so v nocojšnjem pogovoru na TV Slovenija ponovno izrazili prepričanje, da je vlada Janeza Janše škodljiva in je zato treba na predčasne volitve. Po njihovi oceni je predsedovanje Slovenije Svetu EU zavoženo oz. bo škoda velika.