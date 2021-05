Na tekmi Maribor - Mura po novem 3500 gledalcev

Maribor, 21. maja - Iz vrst nogometnega kluba Maribor so drevi sporočili, da si bo lahko tekmo zadnjega, 36. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Muro ogledalo 3500 gledalcev. Pred tem je bilo število gledalcev omejeno na 2000, a so pristojni organi uslišali prošnjo vijoličastih po preučitvi veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja covida-19.