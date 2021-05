Litija vendarle v finalu futsal lige

Vrhnika, 21. maja - Nogometaši Litije so drugi finalisti 1. SFL. V odločilni tekmi so v domači dvorani z 1:0 (0:0) premagali presenečenje končnice, Siliko iz Vrhnike in polfinalno serijo dobili s 3:2 v zmagah. Peta tekma je bila prva, ki jo je kakšna ekipa dobila na domačem igrišču. Litija se bo v finalu merila z Dobovcem, prva tekma bo že v torek v Rogaški Slatini.