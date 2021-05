Wangova in Gauffova v finalu Parme

Parma, 21. maja - Kitajka Qiang Wang in Američanka Coco Gauff sta finalistki turnirja serije WTA v italijanski Parmi. Devetindvajsetletnica iz Tianjina je v polfinalu ugnala Američanko Sloane Stephens s 6:2, 7:6 (3) in se uvrstila v peti finale v karieri. Gauffovi je to uspelo drugič, potem ko je bila boljša od Čehinje Katerine Siniakove s 7:5, 1:6, 6:2.