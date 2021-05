Slovenski turizem na borzah v Madridu in Dubaju

Ljubljana, 22. maja - Slovenski ponudniki se te dni predstavljajo na turističnih borzah v tujini. Državo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) predstavljajo kot varno, butično in zeleno destinacijo z raznoliko turistično ponudbo. Med drugim so se mudili v Dubaju in Madridu, od koder se snovalci promocijskega gastronomskega videa vračajo z nagrado.