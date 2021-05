Slovenski turizem virtualno s ponudniki iz Francije, Belgije in Nizozemske

Ljubljana, 23. maja - Pod okriljem STO se je ta teden odvil virtualni poslovni dogodek Feel Slovenia Business Date, ki je bil tokrat namenjen promociji slovenske poslovni javnosti na francoskem, nizozemskem in belgijskem trgu. Udeležilo se ga je 98 podjetij, od tega 76 turističnih agentov in organizatorjev potovanj Francije in Beneluksa.