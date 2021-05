Pozavarovalnica Sava ta teden zvezda borznega trgovanja

Ljubljana, 21. maja - V tednu, ko je več borznih podjetij objavilo četrtletne poslovne rezultate, se je indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi povzpel za 3,3 odstotka na 1112,36 točke. Vlagatelje so razveselili predvsem rezultati Pozavarovalnice Sava, njihove delnice so se v tem tednu podražile za sedem odstotkov. Vlagatelji so opravili za okoli osem milijonov prometa.