Intec MKD v Tržiču gradi nov poslovno-proizvodni objekt

Tržič, 22. maja - Tržiško podjetje Intec MKD, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo kovinskih delov za industrijske elektronske naprave, v industrijski coni Loka gradi nov poslovno-proizvodni objekt. Investicija je vredna več kot šest milijonov evrov in bo omogočala zaposlitev do 250 ljudi, kar je skoraj še enkrat več kot jih je v podjetju sedaj.