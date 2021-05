Ob delovnem obisku Kozlovičeve na ljubljanskem okrožnem sodišču o sodni zakonodaji in digitalizaciji

Ljubljana, 21. maja - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je v tem tednu mudila na obisku na Okrožnem sodišču v Ljubljani. S predsednikom sodišča Marjanom Pogačnikom sta izmenjala poglede na predvidene spremembe sodne zakonodaje in ukrepe za digitalizacijo, govorili pa so tudi o reševanju prostorske stiske, so sporočila s sodišča in ministrstva.