Letošnji dan slovenske diplomacije posvečen prvemu slovenskemu veleposlaniku pri svetemu sedežu

Ljubljana, 21. maja - MZZ je danes obeležil dan slovenske diplomacije. Ob 30. obletnici osamosvojitve in tik pred začetkom predsedovanja EU so se spomnili na osebnosti slovenske diplomacije, ki so Sloveniji odpirale vrata na mednarodnem parketu. Letošnja obeležitev je bila posvečena prvemu slovenskemu veleposlaniku pri Svetem sedežu Štefanu Faležu.