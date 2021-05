Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA aprila padla tretji mesec zapored

Washington, 21. maja - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš je aprila v primerjavi z marcem v ZDA padla za 2,7 odstotka, kar je tretji zaporedni mesečni padec prodaje. Razlog so visoke cene in pomanjkanje zalog. Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov ZDA poroča, da je prodaja v primerjavi z aprilom lani narasla za 33,9 odstotka.