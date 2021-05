Začenja se Teden ljubiteljske kulture, letos v živo in na spletu

Ljubljana, 21. maja - Pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se danes začenja osmi Teden ljubiteljske kulture, ki bo potekal v duhu vrnitve kulturnega ustvarjanja. Letošnji poudarek bo na instrumentalni glasbi ter literaturi in bralni kulturi, z dogodki v živo po Sloveniji in zamejstvu ter na spletu pa bodo obeležili tudi Jurčičevo in Ipavčevo leto.