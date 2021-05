Novi spopadi med Palestinci in izraelsko policijo pri Al Aksi

Jeruzalem, 21. maja - Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes izbruhnili novi spopadi med Palestinci in izraelsko policijo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik izraelske policije Miki Rozenfeld, so izgredi izbruhnili na ploščadi pri mošeji Al Aksa. Poškodovanih je bilo več deset Palestincev.