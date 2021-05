Evropska komisija razpisala nagrado Natura 2000 za leto 2022

Bruselj, 23. maja - Evropska komisija je ob letošnjem dnevu Nature 2000 razpisala natečaj za istoimensko evropsko nagrado za leto 2022. Nagrado podeljujejo za dosežke na področju varstva narave, ki so povezani z evropskim omrežjem zaščitenih območij Natura 2000, in ozaveščanje o tem omrežju. Na razpis se je mogoče prijaviti do septembra, so sporočili iz komisije.