Novinarji brez meja: Neodvisnost javnih medijev v Sloveniji v nevarnosti

Pariz, 21. maja - Javni mediji v Sloveniji in na Češkem se upirajo političnim pritiskom, vključno z obtožbami o kaznivih dejanjih in ogrožanjem financiranja, a njihova uredniška in finančna neodvisnost sta očitno v nevarnosti. Novinarji brez meja (RSF) zato pozivajo politike obeh držav k zaščiti neodvisnosti javnih medijev v skladu s priporočili Sveta Evrope (SE).