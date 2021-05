Vizjak s Timmermansom o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja EU na področju okolja in podnebnih sprememb

Ljubljana, 21. maja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je danes preko spleta sestal z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom in mu predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije EU na področju okolja in podnebnih sprememb. Dotaknila sta se tudi zakonodajnega svežnja Fit for 55 in novembrske podnebne konference v Glasgowu.