Vrtovec na Češkem tudi o priložnostih drugega tira

Ljubljana, 21. maja - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes mudil v Pragi, kjer je s češkim premierjem Andrejem Babišem in ministrom za promet Karlom Havličkom govoril o sodelovanju med državama na področju prometa in energetike. V luči gradnje drugega tira Divača-Koper so govorili tudi o priložnostih za krepitev sodelovanja češkega trga s koprsko luko.