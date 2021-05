Delovna inšpekcija opravlja nadzor na Ukomu

Ljubljana, 21. maja - Inšpektorat RS za delo na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) opravlja nadzor s področja delovnih razmerij, predvsem glede postopkov zaposlovanja, so za STA potrdili na inšpektoratu. Kot so pojasnili, so bili seznanjeni z domnevnimi nepravilnostmi, nadzor pa opravljajo po uradni dolžnosti.