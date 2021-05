Ljubljanska borza: SBI TOP teden končal v zelenem

Ljubljana, 21. maja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,69 odstotka in se ustavil pri 1112,36 točke. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj okrepile delnice Petrola, ki je danes objavil četrtletne rezultate, Luke Koper in NLB. Vlagatelji so opravili za 2,78 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.