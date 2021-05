Promet bo stekel skozi obe cevi predora Golovec

Ljubljana, 22. maja - Dars je uspešno in v predvidenem dvomesečnem roku končal gradbena dela v vzhodni cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču. Potem ko so v petek začeli odstranjevati zapore, bo promet skozi obe cevi danes stekel po dveh pasovih, brez omejitev po vseh treh pasovih pa bo urejen do nedelje zvečer.