Policija zaradi zagotavljanja varnosti s snemalnimi napravami pred in med tekmo Maribor - Mura

Maribor, 21. maja - Iz Policijske uprave Maribor so v izjavi za javnost sporočili, da bo policija na sobotni nogometni tekmi državnega prvenstva med Mariborom in Muro uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje. Dvoboj za naslov državnega prvaka v Prvi ligi Telekom Slovenije bo na sporedu ob 20. uri.