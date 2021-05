Konec izvoza dela odpadne plastike v Turčijo

Ljubljana, 21. maja - Turčija je z 18. majem prepovedala uvoz odpadne plastike iz polietilenov - to so denimo plastenke, igrače, posode za kemikalije, cevni sistemi in folije, so sporočili z državnega inšpektorata za okolje in prostor. Za zaključek uvoznih postopkov za pošiljke, ki so že v tranzitu in še niso prispele v Turčijo, je določeno 45-dnevno prehodno obdobje.