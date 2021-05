Podgoršek: V verigi preskrbe s hrano nujno oblikovanje trdnejših odnosov

Dobrovnik, 21. maja - Za težave in nezadovoljstvo v kmetijstvu so ključne verige preskrbe s hrano, zato je znotraj njih po besedah kmetijskega ministra Jožeta Podgorška nujno oblikovanje trdnejših odnosov. To lahko izboljša tudi cenovna razmerja pri odkupu s slovenskih kmetij, je ob obisku občine Dobrovnik dejal minister.