Španija junija odpira meje za vse cepljene turiste

Madrid, 21. maja - Španija bo od 7. junija vsem, ki so se cepili proti covidu-19, dovolila vstop v državo, ne glede na to, od kje prihajajo, je danes sporočil španski premier Pedro Sanchez. Britanci in Japonci pa bodo lahko to državo na Iberskem polotoku znova obiskovali že od ponedeljka.