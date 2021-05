Microsoft bo upokojil brskalnik Internet Explorer

San Francisco, 21. maja - Microsoft bo po četrt stoletja ukinil brskalnik Internet Explorer. Pri operacijskem sistemu Windows 10 ga bo nadomestil Microsoft Edge, so zapisali v podjetju. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so uporabniki v zadnjih letih v veliki meri opustili Internet Explorer in se raje odločali za Googlov brskalnik Chrome ali Applov Safari.